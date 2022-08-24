"Шахтар", "Динамо" та "Дніпро-1" дізнаються імена суперників у єврокубках: де і коли дивитися жеребкування Ліги чемпіонів, Європи та конференцій

Від України в основній стадії єврокубків виступатимуть лише три команди

Кваліфікаційні матчі в єврокубках добігають кінця, зокрема київське "Динамо" не зуміло пройти "Бенфіку" (3:0) у відборі до Ліги чемпіонів, а тому на вболівальників чекають жеребкування групових раундів.

У прямому ефірі в Україні жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів покаже мегого. Про це повідомляє офіційний instagram транслятора.

Від України в Лізі чемпіонів братиме участь лише донецький "Шахтар", який потрапив до групового раунду напряму у якості чемпіона України 2021/22. Захід відбудеться у Стамбулі (Туреччина) 25 серпня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Повний список учасників єврокубків визначиться за підсумками кваліфікаційних матчів 24 та 25 серпня. На груповій стадії ЛЧ, ЛЄ та ЛК виступатимуть по 32 команди.

Склад учасників Ліги чемпіонів сезону 2022/23 (оновлюється)

"Реал" (ESP, чинний переможець Ліги чемпіонів)

"Айнтрахт" (GER, чинний переможець Ліги Європи)

"Манчестер Сіті" (ENG)

"Мілан" (ITA)

"Баварія" (GER)

"Парі Сен-Жермен" (FRA)

"Порту" (POR)

"Аякс" (NED)

"Ліверпуль" (ENG)

"Челсі" (ENG)

"Барселона" (ESP)

"Ювентус" (ITA)

"Атлетіко" (ESP)

"Севілья" (ESP)

"Лейпциг" (GER)

"Тоттенхем" (ENG)

"Борусія" Дортмунд (GER)

"Зальцбург" (AUT)

"Шахтар" (UKR)

"Інтер" (ITA)

"Наполі" (ITA)

"Спортінг" (POR)

"Байєр" (GER)

"Олімпік" (FRA)

"Брюгге" (BEL)

"Селтік" (SCO)

"Бенфіка" (POR)

"Маккабі" Хайфа (ISR)

"Вікторія" (CZE)

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться у п’ятницю, 26 серпня, у Стамбулі. Початок заходу – о 14:00 за київським часом. Церемонію можна переглянути на megogo та офіційному сайті УЄФА.

Склад учасників Ліги Європи сезону 2022/23 (оновлюється)

"Рома" (ITA)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Арсенал" (ENG)

"Лаціо" (ITA)

"Брага" (POR)

"Фейєнорд" (NED)

"Ренн" (FRA)

"Реал Сосьєдад" (ESP)

"Бетіс" (ESP)

"Уніон" (GER)

"Фрайбурґ" (GER)

"Нант" (FRA)

"Монако" (FRA)

"Штурм" (AUT)

"Юніон" (BEL)

"Мітьюлланд" (DEN)

Црвена Зірка"

"Динамо Київ

"Карабах"

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій пройде у п’ятницю, 26 серпня, у Стамбулі. Початок заходу – о 15:30 за київським часом. Церемонію можна переглянути на megogo та офіційному сайті УЄФА.

Склад учасників Ліги конференцій сезону 2022/23 (оновлюється)

"Юргорден" (SWE)

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