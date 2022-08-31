"Днепр-1" стартует в Лиге конференций: букмекеры дали однозначный прогноз на матч с "Алкмааром"

СК "Днепр-1" начнет свой путь в еврокубке "домашней" игрой против АЗ

Днепровский "Днепр-1" после вылета из Лиги Европы продолжит свой путь в основном раунде Лиги конференций. Букмекеры считают, что в 1-м туре украинский клуб является аутсайдером в противостоянии с нидерландским "Алкмааром".

Об этом сообщает pm.ua. Специалисты дают намного больше шансов на победу представителю чемпионата Нидерландов.

По мнению аналитиков, успех днепрян в этой игре оценивается коэффициентом 5,60. В то же время на победу гостей и ничью можно сделать ставку с коэффициентами 1,55 и 4,30 соответственно. Добавим, что букмекеры считают самым вероятным исходом матча победу АЗ со счетом 0:1 (коэффициент — 7,50).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Днепр-1" — АЗ "Алкмаар" (данные за 17 августа):

Пари-Матч: (победа "Днепра-1" 5,60 — ничья 4,30 — победа "Алкмаара" 1,55)

Матч "Днепр-1" — "Алкмаар" состоится в четверг, 8 сентября, словацком Кошице на местной футбольной арене. К слову, в этот же день пройдет и игра киевского "Динамо" в Лиге Европы против "Фенербахче". Напомним, "Шахтер" свой матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против РБ "Лейпциг" проведет во вторник, 6 сентября.