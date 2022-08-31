"Дніпро-1" стартує в Лізі конференцій: букмекери дали однозначний прогноз на матч із "Алкмааром"

СК "Дніпро-1" розпочне свій шлях у єврокубку "домашньою" грою проти АЗ

Дніпровський "Дніпро-1" після вильоту з Ліги Європи продовжить свій шлях в основному раунді Ліги конференцій. Букмекери вважають, що в 1 турі український клуб є аутсайдером в протистоянні з нідерландським "Алкмааром".

Про це повідомляє pm.ua. Спеціалісти дають набагато більше шансів на перемогу представнику чемпіонату Нідерландів.

На думку аналітиків, успіх дніпрян у цій грі оцінюється коефіцієнтом 5,60. Водночас на перемогу гостей та нічию можна зробити ставку з коефіцієнтами 1,55 та 4,30 відповідно. Додамо, що букмекери вважають найімовірнішим результатом матчу перемогу АЗ із рахунком 0:1 (коефіцієнт — 7,50).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Дніпро-1" — АЗ "Алкмаар" (дані за 17 серпня):

Парі-Матч: (перемога "Дніпра-1" 5,60 — нічия 4,30 — перемога "Алкмаара" 1,55)

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Матч "Дніпро-1" — "Алкмаар" відбудеться у четвер, 8 вересня, словацькому Кошиці на місцевій футбольній арені. До речі, цього ж дня пройде і гра київського "Динамо" у Лізі Європи проти "Фенербахче". Нагадаємо, "Шахтар" свій матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" проведе у вівторок, 6 вересня.