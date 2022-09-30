Будет сложно: Украина узнала с кем может сыграть на Евро

Наша "молодежка" при жеребьевке будет в четвертой корзине

В Бухаресте 18 октября состоится жеребьевка финальной части молодежного чемпионата Европы до 21 года. Сборная Украины пробилась туда после победы над Словакией.

УЕФА опубликовал посев команды на жеребьевку. Увы, из-за низкого рейтинга украинцы попали в четвертую корзину. А это значит, что группа у нас будет очень сложной.

Состав корзин

Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887) Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414) Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455) Украина (29,362), Норвегия (27,872), Израиль (25,732), Грузия (24,442)

Чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года в двух странах — Грузии (Тбилиси, Батуми и Кутаиси) и Румынии (Бухарест, Клуж-Напока). Финал состоится в Батуми.

Ранее мы писали, что сборной россии не разрешили участвовать в отборочном турнире Евро-2024.