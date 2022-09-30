Будет сложно: Украина узнала с кем может сыграть на Евро
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Наша "молодежка" при жеребьевке будет в четвертой корзине
В Бухаресте 18 октября состоится жеребьевка финальной части молодежного чемпионата Европы до 21 года. Сборная Украины пробилась туда после победы над Словакией.
УЕФА опубликовал посев команды на жеребьевку. Увы, из-за низкого рейтинга украинцы попали в четвертую корзину. А это значит, что группа у нас будет очень сложной.
Состав корзин
- Испания (41,837), Португалия (40,130), Германия (39,668), Франция (37,887)
- Нидерланды (36,626), Англия (35,798), Италия (35,244), Румыния (32,414)
- Хорватия (31,945), Швейцария (31,744), Бельгия (31,550), Чехия (30,455)
- Украина (29,362), Норвегия (27,872), Израиль (25,732), Грузия (24,442)
Чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года в двух странах — Грузии (Тбилиси, Батуми и Кутаиси) и Румынии (Бухарест, Клуж-Напока). Финал состоится в Батуми.
Ранее мы писали, что сборной россии не разрешили участвовать в отборочном турнире Евро-2024.