Буде складно: Україна дізналася з ким може зіграти на Євро

Наша "молодіжка" при жеребкуванні буде у четвертому кошику

У Бухаресті 18 жовтня відбудеться жеребкування фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи до 21 року. Збірна України пробилася туди після перемоги над Словаччиною.

УЄФА опублікував посів команд на жеребкування. На жаль, через низький рейтинг українці потрапили до четвертого кошика. А це означає, що квартет у нас буде дуже складним.

Склад кошиків

Іспанія (41,837), Португалія (40,130), Німеччина (39,668), Франція (37,887) Нідерланди (36,626), Англія (35,798), Італія (35,244), Румунія (32,414) Хорватія (31,945), Швейцарія (31,744), Бельгія (31,550), Чехія (30,455) Україна (29,362), Норвегія (27,872), Ізраїль (25,732), Грузія (24,442)

Чемпіонат Європи пройде з 21 червня по 8 липня 2023 року у двох країнах – Грузії (Тбілісі, Батумі та Кутаїсі) та Румунії (Бухарест, Клуж-Напока). Фінал відбудеться у Батумі.

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