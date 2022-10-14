Таблица коэффициентов УЕФА: Турция подвинула Украину
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Наша страна занимает 16-е место
На этой неделе прошли матчи четвертого тура группового этапа еврокубков. Украинские клубы выступили по-разному.
- В Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом".
- В Лиге Европы "Динамо" проиграло "Ренну".
- В Лиге конференций "Днепр-1" обыграл "Вадуц".
Столь невыразительное выступление наших команд сказалось на таблице коэффициентов УЕФА. Украина потеряла одну позицию, нас обошла Турция. Это плохо, поскольку с 16-го места страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.
Таблица коэффициентов УЕФА
Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.