Таблица коэффициентов УЕФА: Турция подвинула Украину

Наша страна занимает 16-е место

На этой неделе прошли матчи четвертого тура группового этапа еврокубков. Украинские клубы выступили по-разному.

Столь невыразительное выступление наших команд сказалось на таблице коэффициентов УЕФА. Украина потеряла одну позицию, нас обошла Турция. Это плохо, поскольку с 16-го места страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Таблица коэффициентов УЕФА

Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.