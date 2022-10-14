Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Туреччина посунула Україну
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Наша країна посідає 16-те місце
Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу єврокубків. Українські клуби виступили по-різному.
- У Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию з "Реалом".
- У Лізі Європи "Динамо" програло "Ренну".
- У Лізі конференцій "Дніпро-1" обіграв "Вадуц".
Такий невиразний виступ наших команд позначився на таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна втратила одну позицію, нас пройшла Туреччина. Це погано, оскільки з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.
Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.