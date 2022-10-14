Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Туреччина посунула Україну

Наша країна посідає 16-те місце

Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу єврокубків. Українські клуби виступили по-різному.

Такий невиразний виступ наших команд позначився на таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна втратила одну позицію, нас пройшла Туреччина. Це погано, оскільки з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.