Боец теробороны разогреет поединок Фьюри - Чисора

Денис Беринчик проведет бой против Ивана Менди

В Лондоне 3 декабря состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Контракт уже подписан.

А в андеркарде на ринг выйдет украинский боксер! Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик встретится с обладателем титула EBU Иваном Менди.

Ранее планировалось, что их поединок состоится 26 ноября. Но как сообщает International Boxing News, перенос уже утвержден.

34-летний Беринчик последний свой бой провел в декабре 2021 года, когда единогласным решением судей одолел россиянина Ису Чаниева (15-4, 7 КО).

После начала полномасштабной войны Денис Беринчик записался в тероборону.

Последний бой 37-летний Менди провел в апреле 2022-го – он завоевал вакантный пояс EBU, перебоксировав итальянца Джанлуку Челью (17-4-1, 4 КО).

Напомним, что ранее команда Фьюри обещала поджарить Усика.