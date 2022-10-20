Боєць тероборони розігріє поєдинок Ф’юрі — Чісора
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Денис Беринчик проведе бій проти Івана Менді
У Лондоні 3 грудня відбудеться чемпіонський бій у суперважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Дереком Чісорою. Контракт уже підписано.
А в андеркарді на ринг вийде український боксер! Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик зустрінеться із володарем титулу EBU Іваном Менді.
Раніше планувалося, що їхній поєдинок відбудеться 26 листопада. Але як повідомляє International Boxing News, перенесення вже затверджено.
34-річний Берінчик останній свій бій провів у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва (15-4, 7 КО).
Після початку повномасштабної війни Денис Берінчик записався до тероборони.
Останній бій 37-річний Менді провів у квітні 2022-го – він завоював вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челлю (17-4-1, 4 КО).
Нагадаємо, що раніше команда Ф’юрі обіцяла підсмажити Усика.