Боєць тероборони розігріє поєдинок Ф’юрі — Чісора

Денис Беринчик проведе бій проти Івана Менді

У Лондоні 3 грудня відбудеться чемпіонський бій у суперважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Дереком Чісорою. Контракт уже підписано.

А в андеркарді на ринг вийде український боксер! Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик зустрінеться із володарем титулу EBU Іваном Менді.

Раніше планувалося, що їхній поєдинок відбудеться 26 листопада. Але як повідомляє International Boxing News, перенесення вже затверджено.

34-річний Берінчик останній свій бій провів у грудні 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Ісу Чанієва (15-4, 7 КО).

Після початку повномасштабної війни Денис Берінчик записався до тероборони.

Останній бій 37-річний Менді провів у квітні 2022-го – він завоював вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челлю (17-4-1, 4 КО).

Нагадаємо, що раніше команда Ф’юрі обіцяла підсмажити Усика.