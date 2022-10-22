"Челси" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция центрального матча АПЛ (видео)

Большая игра пройдет в Лондоне

В субботу, 22 октября, лондонский "Челси", который до сих пор не обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, проведет домашний матч 13-го тура Английской премьер-лиги сезона 2022/23 против "Манчестер Юнайтед".

Английское дерби состоится на стадионе "Стємфорд Бридж", начало встречи — в 19:30 по киевскому времени. Setanta Sports организовала прямую видеотрансляцию поединка на своем YouTube-канале.

Прямая видеотрансляция матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"

Обе команды сыграли по 10 игр в первенстве Англии. "Челси" с 2 поражениями и 2 ничьими идет на 4-й позиции, а вот МЮ располагается сразу же за лондонцами с тремя проигрышами и одной ничьей. Обоим коллективам необходимо побеждать, чтобы не отпустить в отрыв набравший ход "Арсенал".

Турнирная таблица АПЛ

Напомним, "Манчестер Юнайтед" выступает в Лиге Европы, где практически обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что звезда "Красных Дьяволов" Криштиану Роналду в игре с "Тоттенхэмом" (2:0) практически весь матч просидел на скамейке запасных, а в какой-то момент просто ушел в раздевалку, не дожидаясь финального свистка. За это МЮ оштрафовал звездного футболиста на космическую сумму.