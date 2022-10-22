"Челсі" — "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ (відео)

Велика гра пройде у Лондоні

У суботу, 22 жовтня, лондонський "Челсі", який досі не забезпечив собі путівку до плей-офф Ліги чемпіонів, проведе домашній матч 13-го туру Англійської прем’єр-ліги сезону 2022/23 проти "Манчестер Юнайтед".

Англійське дербі відбудеться на стадіоні "Стемфорд Брідж", початок зустрічі — о 19:30 за київським часом. Setanta Sports організувала пряму відеотрансляцію поєдинку на своєму YouTube-каналі.

Пряма відеотрансляція матчу "Челсі" — "Манчестер Юнайтед"

Обидві команди зіграли по 10 ігор у першості Англії. "Челсі" з 2 поразками та 2 нічиїми йде на 4-й позиції, а ось МЮ розташовується відразу ж за лондонцями з трьома поразками й однією нічиєю. Обом колективам необхідно перемагати, щоб не відпустити у відрив "Арсенал", який набрав хід.

Турнірна таблиця АПЛ

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" виступає у Лізі Європи, де практично забезпечив собі вихід у плей-офф.

Раніше повідомлялося, що зірка "Червоних Дияволів" Кріштіану Роналду у грі з "Тоттенхемом" (2:0) практично весь матч просидів на лаві запасних, а в якийсь момент просто пішов у роздягальню, не чекаючи фінального свистка. За це МЮ оштрафував зіркового футболіста на космічну суму.