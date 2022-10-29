Вызывайте экзорцистов: тренер российского клуба выругался после визита священника РПЦ (видео)

Визит представителя РПЦ, похоже, плохо сказался на ФК "Химки"

Представители российского футбольного клуба "Химки" вновь "отметились" после визита священника, который хотел снять проклятье с клуба. На этот раз главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев выругался в подтрибунном помещении.

Об этом сообщает sports.ru. Гогниев после матча с "Динамо" Москва (1:6) не сдержал эмоций и накинулся на журналиста Матч ТВ Сергея Дурасова в подтрибунном помещении. К слову, тренер "Химок" получил удаление в игре.

– На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи.

– Никогда такого не было.

– Да бл**ь, 100 процентов, на**й, х**ню какую-то говорите, б*я

Внимание на видео присутсвует ненормативная лексика:

В сети высмеяли ФК "Химки", а один из пользователей отметил, что визит священника не помог команде. Другой пользователь посоветовал руководству команды обратиться к экзорцисту.

Напомним, из-за серии из 13 игр без побед ФК "Химки" наняли священника, чтобы тот снял проклятье в клубе. В следующем матче команда проиграла со счётом 0:5. Эту ситуацию высмеяла журналистка Ксения Собчак. Затем стало известно, что "Химки" наймут представителя РПЦ на постоянной основе для повышение боевого духа футболистов.