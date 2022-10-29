Викликайте екзорцистів: тренер російського клубу вилаявся після візиту священика РПЦ (відео)

Візит представника РПЦ, схоже, погано позначився на ФК "Хімки"

Представники російського футбольного клубу "Хімки" знову "відзначилися" після візиту священника, який хотів зняти прокляття з клубу. Цього разу головний тренер підмосковного клубу Спартак Гогнієв вилаявся у підтрибунному приміщенні.

Про це повідомляє sports.ru. Гогнієв після матчу з "Динамо" Москва (1:6) не стримав емоцій і накинувся на журналіста Матч ТВ Сергія Дурасова у підтрибунному приміщенні. До речі, тренер "Хімок" отримав вилучення у грі.

– На інтерв’ю тебе хтось просив такі запитання ставити? Хтось попросив? Скажи.

– Ніколи такого не було.

– Та бл**ь, 100 відсотків, на**й, х**ню якусь кажете, б*я

Увага на відео присутня ненормативна лексика:

У мережі висміяли ФК "Хімки", а один із користувачів зазначив, що візит священника не допоміг команді. Інший користувач порадив керівництву команди звернутися до екзорциста.

Нагадаємо, через серію з 13 ігор без перемог ФК "Хімки" найняли священника, щоб той зняв прокляття у клубі. В наступному матчі команда програла з рахунком 0:5. Цю ситуацію висміяла журналістка Ксенія Собчак. Пізніше стало відомо, що "Хімки" наймуть представника РПЦ на постійній основі для підвищення бойового духу футболістів.