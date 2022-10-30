Ломаченко сделал первый пост в соцсетях после победы над Ортисом: что он написал

Боксер пожелал всем мира

Украинский боксер Василий Ломаченко стал на шаг ближе к мечте — выиграть звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В Нью-Йорке Ломаченко победил Джемейна Ортиса единогласным решением судей.

После чего Василий сделал пост в соцсетях.

"Слава Богу за все! От души всем, кто переживает и следит! Всем мир!" — написал Ломаченко в Instagram.

Напомним, что прямо в ринге Ломаченко поговорил с абсолютным чемпионом Девином Хэйни и боксеры согласились на бой.

Смотрите видео боя Ломаченко — Ортис:

Недавно Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.