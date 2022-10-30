Ломаченко зробив перший пост в соцмережах після перемоги над Ортісом: що він написав

Боксер побажав усім миру

Український боксер Василь Ломаченко став на крок ближче до мрії – виграти звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. У Нью-Йорку Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.

Після чого Василь зробив пост у соцмережах.

"Слава Богу за все! Від душі всім, хто переживає і стежить! Всім миру!" — написав Ломаченко в Instagram.

Нагадаємо, що прямо в рингу Ломаченко поговорив із абсолютним чемпіоном Девіном Хейні і боксери погодилися на бій.

Дивіться відео бою Ломаченко — Ортіс:

Нещодавно Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.