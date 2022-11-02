Худший клуб Лиги чемпионов: "Рейнджерс" установил антирекорд турнира

Команда из Глазго проиграла шесть матчей в группе

Шотландский "Рейнджерс" завершил свои выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в группе. Команда не набрала ни одного очка. Более того, установила антирекорд турнира.

"Рейнджерс" финишировал на групповом этапе с худшей общей разницей мячей — 2:22. До этого антирекордный результат был у загребского "Динамо" (3–22) в сезоне ЛЧ-2011/12.

Интересно, что в этом же туре избежала антирекорда чешская "Виктория". Благодаря двум голам в ворота "Барселоны" разница мячей чешского клуба — 5–24.

2 ноября состоятся последние матчи группового этапа. Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы пробиться в плей-офф турнира. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист "Шахтера" опозорился в Лиге чемпионов. Это зрелище не для слабонервных.