Худший клуб Лиги чемпионов: "Рейнджерс" установил антирекорд турнира
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Команда из Глазго проиграла шесть матчей в группе
Шотландский "Рейнджерс" завершил свои выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в группе. Команда не набрала ни одного очка. Более того, установила антирекорд турнира.
"Рейнджерс" финишировал на групповом этапе с худшей общей разницей мячей — 2:22. До этого антирекордный результат был у загребского "Динамо" (3–22) в сезоне ЛЧ-2011/12.
Интересно, что в этом же туре избежала антирекорда чешская "Виктория". Благодаря двум голам в ворота "Барселоны" разница мячей чешского клуба — 5–24.
2 ноября состоятся последние матчи группового этапа. Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы пробиться в плей-офф турнира. Смотрите онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист "Шахтера" опозорился в Лиге чемпионов. Это зрелище не для слабонервных.