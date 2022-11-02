Найгірший клуб Ліги чемпіонів: "Рейнджерс" встановив антирекорд турніру

Команда з Глазго програла шість матчів у групі

Шотландський "Рейнджерс" завершив свої виступи у Лізі чемпіонів на останньому місці у групі. Команда не набрала жодного очка. Понад те, встановила антирекорд турніру.

"Рейнджерс" фінішував на груповому етапі із найгіршою загальною різницею м’ячів — 2:22. До цього антирекордний результат був у загребського "Динамо" (3-22) у сезоні ЛЧ-2011/12.

Цікаво, що цього ж туру уникла антирекорду чеська "Вікторія". Завдяки двом голам у ворота "Барселони" різниця м’ячів чеського клубу — 5-24.

2 листопада відбудуться останні матчі групового етапу. Донецький "Шахтар" зберігає шанси пробитися до плей-офф турніру. Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг".

Раніше "Телеграф" розповідав, як футболіст "Шахтаря" зганьбився у Лізі чемпіонів. Це видовище не для людей зі слабкими нервами.