АЗ - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Днепряне уже обеспечили себе евровесну

"Днепр-1", который продолжает успешно выступать в чемпионате Украины, проведет заключительный матч групповой стадии Лиги конференции УЕФА сезона 2022/23 против нидерландского АЗ.

Матч 6-го тура ЛК состоится в Алкмааре (Нидерланды) на "АЗ-Стадионе". В прямом эфире в Украине игру покажет ОТТ-сервис megogo, передает официальный сайт транслятора.

И "Днепр-1", и АЗ досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций, правда, оба клуба попытаются занять 1-е место в квартете, чтобы напрямую пробиться в 1/8 финала. Клуб, занявший вторую позицию, сыграет в стыковом раунде против команды, занявшей 3-е место на групповой стадии Лиги Европы. Матч АЗ — "Днепр-1" состоится в четверг, 3 ноября, начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, в своем последнем матче "Днепр-1" переиграл "Черноморец" (1:0).

К слову, в игре с "Моряками" произошел скандальный эпизод. Центральный полузащитник одесситов Сергей Кравченко выругался на главного арбитра встречи Екатерину Монзуль. Ранее сообщалось, что супергол украинца обеспечил "Днепру-1" победу над "Аполлоном" (1:0) в 5 туре Лиги конференций.