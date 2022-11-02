АЗ — "Дніпро-1": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Дніпряни вже забезпечили собі євровесну

"Дніпро-1", який продовжує успішно виступати у чемпіонаті України, проведе завершальний матч групової стадії Ліги конференції УЄФА сезону 2022/23 проти нідерландського АЗ.

Матч 6-го туру ЛК відбудеться у Алкмаарі (Нідерланди) на "АЗ-Стадіоні". У прямому ефірі в Україні гру покаже ОТТ-сервіс megogo, повідомляє офіційний сайт транслятора.

І "Дніпро-1", і АЗ достроково забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги конференцій, щоправда, обидва клуби спробують зайняти 1-е місце у квартеті, щоб напряму пробитися до 1/8 фіналу. Клуб, який посяде другу позицію, зіграє в стиковому раунді проти команди, що посяде 3-е місце на груповій стадії Ліги Європи. Матч АЗ — "Дніпро-1" відбудеться у четвер, 3 листопада, початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі "Дніпро-1" переграв "Чорноморець" (1:0).

До речі, у грі з "Моряками" стався скандальний епізод. Центральний півзахисник одеситів Сергій Кравченко вилаявся на головного арбітра зустрічі Катерину Монзуль. Раніше повідомлялося, що супергол українця забезпечив "Дніпру-1" перемогу над "Аполлоном" (1:0) у 5 турі Ліги конференцій.