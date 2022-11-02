АЗ - "Днепр-1": букмекеры дали украинцам смешные шансы в матче еврокубка
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Букмекеры назвали фаворита в борьбе за путевку в 1/8 финала Лиги конференций
"Днепр-1", который после 10 туров является лидером в чемпионате Украины, является аутсайдером в матче 6-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 против АЗ "Алкмаара".
Об этом сообщает Пари-Матч. Специалисты считают, что в плей-офф ЛК пробьется именно нидерландский клуб.
Букмекеры предлагают сделать ставку на победу "Днепра-1" с коэффициентом 7,60 (вероятность 13% при марже букмекеров 6%), триумф "хозяев" и ничья более вероятны — коэффициенты 1,36 (74%) и 5,30 (19%) соответственно.
Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций АЗ Алкмаар" — "Днепр-1"
- Пари-Матч: (победа АЗ 1,36 — ничья 5,30 — победа "Днепра-1" 7,60)
Добавим, для выхода в 1/8 финала ЛК "Днепру-1" необходима победа с любым счетом. Любой другой исход отправит украинцев в 1/16 финала.
В своем последнем матче днепряне победили "Черноморец" со счетом 1:0. В этой игре произошел необычный инцидент. Центральный хавбек "Моряков" Сергей Кравченко наорал на главного арбитра поединка Екатерину Монзуль из-за ошибки рефери.
Напомним, в первом круге Лиги конференций АЗ переиграл "Днепр-1" со счетом 1:0.