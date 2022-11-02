АЗ — "Дніпро-1": букмекери дали українцям смішні шанси у матчі єврокубка

Букмекери назвали фаворита у боротьбі за путівку до 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Дніпро-1", який після 10 турів є лідером у чемпіонаті України, є аутсайдером у матчі 6-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 проти АЗ "Алкмаара".

Про це повідомляє Парі-Матч. Фахівці вважають, що у плей-офф ЛК проб’ється саме нідерландський клуб.

Букмекери пропонують зробити ставку на перемогу "Дніпра-1" з коефіцієнтом 7,60 (імовірність 13% при маржі букмекерів 6%), тріумф "господарів" та нічия більш ймовірні — коефіцієнти 1,36 (74%) та 5,30 (19%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій АЗ Алкмаар" — "Дніпро-1"

Парі-Матч: (перемога АЗ 1,36 — нічия 5,30 — перемога "Дніпра-1" 7,60)

Додамо, для виходу до 1/8 фіналу ЛК "Дніпру-1" потрібна перемога з будь-яким рахунком. Будь-який інший результат відправить українців до 1/16 фіналу.

У своєму останньому матчі дніпряни перемогли "Чорноморець" із рахунком 1:0. У цій грі трапився незвичайний інцидент. Центральний хавбек "Моряків" Сергій Кравченко накричав на головного арбітра поєдинку Катерину Монзуль через помилку рефері.

Нагадаємо, у першому колі Ліги конференцій АЗ переграв "Дніпро-1" з рахунком 1:0.