"Снимал флаг в Херсоне": в россии высмеяли олимпийского чемпиона, который передумал воевать

Артур Таймазов побывал на оккупированном Донбассе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Артур Таймазов поехал на Донбасс с обещанием присоединиться к боевому подразделению и участвовать в войне. Однако уже на месте Таймазов резко передумал.

"Я часто посещаю Донбасс. Обязательно, по возможности, буду приезжать и в дальнейшем. Я делаю то, что у меня лучше всего получается – снабжаю помощью. Считаю, что необходимо поддерживать ребят", — цитирует депутата госдумы sports.ru.

Таймазова тут же высмеяли в комментариях к новости. И высказали предположение, что он делал на фронте.

"Он там пополнил войска глубокого тыла в составе: депутата "негея" Милонова, Ивана "гойды" Охлобыстина и Димы "космоса" Рогозина", — пишут читатели.

"Помогал снимать флаг в Херсоне", — едко троллят Таймазова после того, как со здания администрации в Херсоне сняли флаг россии.

Борец Артур Таймазов – олимпийский чемпион 2004 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006). Из-за допинга его лишили золотых медалей Пекина-2008 и Лондона-2012.

Интересно, что старший брат Артура – Тимур Таймазов, стал олимпийским чемпионом 1996 года по тяжелой атлетике в составе сборной Украины, дважды побеждал на чемпионате мира.

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