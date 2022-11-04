Малиновский всерьез заинтересовал английский топ-клуб: названа сумма трансфера

Украинец может продолжить карьеру на Туманном Альбионе

Английский "Тоттенхэм", который в 6 туре Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 победил "Марсель" (2:1), достиг договоренности о переходе полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Il Giorno. По данным источника, 29-летний украинец должен помочь английскому клубу во второй части сезона, ведь "Шпоры" будут вести борьбу за трофеи сразу на нескольких фронтах.

По информации английских СМИ, переход центрального полузащитника из Бергамо обойдется лондонскому клубу в 13 миллионов фунтов (около 540 млн гривен). В трансфере украинца лично заинтересован главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте, который хочет усилить состав перед второй частью сезона.

Добавим, Малиновский в текущем сезоне попал в немилость к главному тренеру "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Украинец провел лишь 11 неполных матчей в чемпионате Италии, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

Напомним, "Тоттенхэм" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места. Жеребьевка этого раунда еврокубка состоится 7 ноября.

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