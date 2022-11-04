Маліновський серйозно зацікавив англійський топ-клуб: названо суму трансферу

Українець може продовжити кар’єру на Туманному Альбіоні

Англійський "Тоттенгем", який у 6 турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 переміг "Марсель" (2:1), досяг домовленості про перехід півзахисника збірної України та "Аталанти" Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Daily Express із посиланням на Il Giorno. За даними джерела, 29-річний українець має допомогти англійському клубу у другій частині сезону, адже "Шпори" боротимуться за трофеї відразу на кількох фронтах.

За інформацією англійських ЗМІ, перехід центрального півзахисника з Бергамо коштуватиме лондонському клубу 13 мільйонів фунтів (близько 540 млн гривень). У трансфері українця особисто зацікавлений головний тренер "Тоттенгема" Антоніо Конте, який хоче посилити склад перед другою частиною сезону.

Додамо, Маліновський в цьому сезоні потрапив у немилість до головного тренера "Аталанти" Джан П’єро Гасперіні. Українець провів лише 11 неповних матчів у чемпіонаті Італії, забивши 1 гол та віддавши 1 гольову передачу.

Нагадаємо, "Тоттенгем" пробився до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з першого місця. Жеребкування цього раунду єврокубка відбудеться 7 листопада.

Раніше повідомлялося, що Шевченко відмовився очолити італійський клуб.