Впервые в истории независимой Украины: чемпионат мира по джиу-джитсу выиграла украинка

Украинки блестяще выступила на турнире в ОАЭ

Украинцы неплохо выступают в единоборствах. На днях украинка Дарья Гончаренко выиграла "золото" чемпионата мира по джиу-джитсу, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Сб этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. Сообщается, что спортсменка стала первой в истории независимой Украины чемпионкой мира по джиу-джитсу среди женщин.

"В финале Дарья победила фаворитку в своей весовой категории из Франции. Гордимся спортсменкой и ее тренером Иваном Настенко", — сообщили в Спортивном комитете.

Добавим, что ранее Богдана Голуб завоевала "серебро" чемпионата мира по джиу-джитсу. Украинка стала второй в системе не-ваза.

Справка: Не-ваза — раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).

Ранее сообщалось, что украинцы ударно выступили на чемпионате мира по дзюдо.

Напомним, украинская чемпионка по дзюдо Дарья Белодед снялась в нежной фотосессии на берегу Средиземного моря.