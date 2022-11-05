Вперше в історії незалежної України: чемпіонат світу з джиу-джитсу виграла українка

Українки блискуче виступила на турнірі в ОАЕ

Українці непогано виступають у єдиноборствах. Днями українка Дар’я Гончаренко виграла "золото" чемпіонату світу з джіу-джитсу, який відбувається в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Повідомляється, що спортсменка стала першою в історії незалежної України чемпіонкою світу з джіу-джитсу серед жінок.

"У фіналі Дар’я перемогла фаворитку у своїй ваговій категорії з Франції. Пишаємося спортсменкою та її тренером Іваном Настенком", — йдеться у повідомленні Спортивного комітета.

Додамо, що раніше Богдана Голуб здобула "срібло" чемпіонату світу з джіу-джитсу. Українка стала другою у системі не-ваза.

Довідка: Не-ваза — розділ боротьби джіу-джитсу, де основна увага приділяється переведенню противника в боротьбу на землю, а також технікам, що дозволяють швидко закінчити поєдинок (больові та задушливі прийоми).

Раніше повідомлялося, що українці ударно виступили на чемпіонаті світу з дзюдо.

Нагадаємо, українська чемпіонка з дзюдо Дар’я Білодід знялася у ніжній фотосесії на березі Середземного моря.