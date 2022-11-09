Воля! Украинская легкоатлетка сделала патриотическое тату (фото)
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Карина Вегнер объяснила смысл надписи
Украинская прыгунья с шестом Карина Вегнер запостила в соцсети стильную фотосессию. А еще похвасталась новой татуировкой. Ранее наша легкоатлетка показала обещанное тату в зоне бикини.
Карина набила себе на правой руке слово "Воля".
"Воля не останавливаться, не смотря на всяких орков", — прокомментировала свое тату Вегнер в Instagram.
Ранее сообщалось, украинка Ярослава Магучих не выиграла награду лучшей легкоатлетки 2022 года по версии European Athletics.
Напомним, киевский профессор в 79 лет стал чемпионом Европы по легкой атлетике.