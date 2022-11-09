Укр

Воля! Украинская легкоатлетка сделала патриотическое тату (фото)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Воля! Украинская легкоатлетка сделала патриотическое тату (фото) Новость обновлена 09 ноября 2022, 11:56

Карина Вегнер объяснила смысл надписи

Украинская прыгунья с шестом Карина Вегнер запостила в соцсети стильную фотосессию. А еще похвасталась новой татуировкой. Ранее наша легкоатлетка показала обещанное тату в зоне бикини.

Карина набила себе на правой руке слово "Воля".

"Воля не останавливаться, не смотря на всяких орков", — прокомментировала свое тату Вегнер в Instagram.

Ранее сообщалось, украинка Ярослава Магучих не выиграла награду лучшей легкоатлетки 2022 года по версии European Athletics.

Напомним, киевский профессор в 79 лет стал чемпионом Европы по легкой атлетике.

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#Легкая атлетика #Татуировка #Тату #Новое тату #Татуировки