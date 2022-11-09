Воля! Українська легкоатлетка зробила патріотичне татуювання (фото)
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Карина Вегнер пояснила зміст напису
Українська стрибунка з жердиною Карина Вегнер запостила у соцмережі стильну фотосесію. А ще похвалилася новим татуюванням. Раніше наша легкоатлетка показала обіцяне тату в зоні бікіні.
Карина набила собі на правій руці слово "Воля".
"Воля не зупинятися, не дивлячись на всяких орків", — прокоментувала своє тату Вегнер у Instagram.
Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх не виграла нагороду кращої легкоатлетки 2022 року за версією European Athletics.
Нагадаємо, київський професор у 79 років став чемпіоном Європи з легкої атлетики.