Большинство - легионеры: Швейцария назвала состав на ЧМ-2022

Швейцарцы будут в одной группе с пятикратными чемпионами мира бразильцами

Уже 20 ноября начнется чемпионат мира по футболу. К старту турнира "Телеграф" подготовил гид по мундиалю, который расскажет все о турнире в Катаре.

А пока национальные сборные продолжают объявлять заявку на ЧМ-2022. Теперь это сделала Швейцария. Главный тренер Мурат Якин вызвал на мировое первенство 26 игроков.

Вратари: Янн Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Грегор Кобель ("Боруссия" Д, Германия), Филипп Кен ("РБ Зальцбург", Австрия), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция).

Янн Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Грегор Кобель ("Боруссия" Д, Германия), Филипп Кен ("РБ Зальцбург", Австрия), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция). Защитники: Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведи ("Боруссия" М, Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл", Англия), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия).

Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведи ("Боруссия" М, Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Фабиан Шер ("Ньюкасл", Англия), Сильван Видмер ("Майнц", Германия), Эдимилсон Фернандеш ("Майнц", Германия). Полузащитники: Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем", Англия), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз"), Джибрил Соу ("Айнтрахт", Германия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Денис Закария ("Челси", Англия).

Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Фабиан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттингем", Англия), Ардон Яшари ("Люцерн"), Фабиан Ридер ("Янг Бойз"), Джибрил Соу ("Айнтрахт", Германия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Денис Закария ("Челси", Англия). Нападающие: Брил Эмболо ("Монако", Франция), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Ноа Окафор ("РБ Зальцбург", Австрия), Харис Сеферович ("Галатасарай", Турция), Джердан Шакири ("Чикаго", США), Ренато Штеффен ("Лугано"), Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия).

По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов.

Напомним, что сборная Швейцарии попала в одну группу с Сербией, Камеруном и Бразилией.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.