Більшість – легіонери: Швейцарія назвала склад на ЧС-2022

Швейцарці будуть в одній групі з п’ятиразовими чемпіонами світу бразильцями

Вже 20 листопада розпочнеться чемпіонат світу з футболу. До старту турніру "Телеграф" підготував гід з мундіалю, який розповість усе про турнір у Катарі.

А поки що національні збірні продовжують оголошувати заявку на ЧС-2022. Тепер це зробила Швейцарія. Головний тренер Мурат Якін викликав на світову першість 26 гравців.

Воротарі: Янн Зоммер ("Боруссія" М, Німеччина), Грегор Кобель ("Боруссія" Д, Німеччина), Філіп Кен ("РБ Зальцбург", Австрія), Йонас Омлін ("Монпельє", Франція).

Янн Зоммер ("Боруссія" М, Німеччина), Грегор Кобель ("Боруссія" Д, Німеччина), Філіп Кен ("РБ Зальцбург", Австрія), Йонас Омлін ("Монпельє", Франція). Захисники: Мануель Аканджі ("Манчестер Сіті", Англія), Ерай Джемерт ("Валенсія", Іспанія), Ніко Ельведі ("Боруссія" М, Німеччина), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія), Сільван Відмер ("Майнц", Німеччина), Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина).

Мануель Аканджі ("Манчестер Сіті", Англія), Ерай Джемерт ("Валенсія", Іспанія), Ніко Ельведі ("Боруссія" М, Німеччина), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія), Сільван Відмер ("Майнц", Німеччина), Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина). Півзахисники: Мішель Ебішер ("Болонья", Італія), Фабіан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттінгем", Англія), Ардон Яшарі ("Люцерн"), Фабіан Рідер ("Янг Бойз"), Джібріл Соу ("Айнтрахт", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Денис Закарія ("Челсі", Англія).

Мішель Ебішер ("Болонья", Італія), Фабіан Фрай ("Базель"), Ремо Фройлер ("Ноттінгем", Англія), Ардон Яшарі ("Люцерн"), Фабіан Рідер ("Янг Бойз"), Джібріл Соу ("Айнтрахт", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Денис Закарія ("Челсі", Англія). Нападники: Бріл Емболо ("Монако", Франція), Крістіан Фасснахт ("Янг Бойз"), Ноа Окафор ("РБ Зальцбург", Австрія), Харіс Сеферович ("Галатасарай", Туреччина), Джердан Шакірі ("Чикаго", США), Ренато Штеффен ("Лугано"), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина).

За правилами ФІФА, кожна країна має до 13 листопада подати остаточну заявку на мундіаль, до якої мають увійти 23-26 футболістів.

Нагадаємо, що збірна Швейцарії потрапила до однієї групи з Сербією, Камеруном та Бразилією.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.