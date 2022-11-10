Разрисовал стены своими портретами: в сети появились фото комнаты Зинченко

На стенах изображены поле и трибуны стадиона "Эмирейтс"

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко украсил одну из комнат своего дома в стиле лондонского клуба. Недавно Зинченко стал рекордсменом среди украинских футболистов по количеству матчей в чемпионате Англии.

На видео, которое появилось в соцсетях, художница показывает процесс оформления комнаты Зинченко, вручную разрисовывая ее. На стенах изображены поле и трибуны стадиона "Эмирейтс", на котором "Арсенал" проводит домашние матчи, и несколько портретов самого футболиста.

В последствии в этой комнате Александр сделал себе спортзал.

Напомним, 25-летний Зинченко перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно из "Манчестер Сити" за 35 млн евро. За новый клуб украинец сыграл в восьми матчах текущего сезона, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее мы писали, что Зинченко попал в десятку самых дорогих защитников мира.

Напомним, что в России началася переполох из-за плаката с изображением Зинченко.