Розмалював стіни своїми портретами: у мережі з’явилися фото кімнати Зінченка

На стінах зображено поле та трибуни стадіону "Емірейтс"

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко прикрасив одну із кімнат свого будинку у стилі лондонського клубу. Нещодавно Зінченко став рекордсменом серед українських футболістів за кількістю матчів у чемпіонаті Англії.

На відео, яке з’явилося у соцмережах, художниця показує процес оформлення кімнати Зінченка, вручну розмальовуючи її. На стінах зображено поле та трибуни стадіону "Емірейтс", на якому "Арсенал" проводить домашні матчі, та кілька портретів самого футболіста.

Згодом у цій кімнаті Олександр зробив собі спортзал.

Нагадаємо, 25-річний Зінченко перейшов до "Арсеналу" у літнє трансферне вікно з "Манчестер Сіті" за 35 млн євро. За новий клуб українець зіграв у восьми матчах цього сезону, в яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше ми писали, що Зінченко потрапив до десятки найдорожчих захисників світу.

Нагадаємо, що в Росії почався переполох через плакат із зображенням Зінченка.