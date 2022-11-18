Укр

Великобритания подала заявку на турнир, который Джонсон обещал Украине

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Уэмбли" принимал финал Евро-2020
"Уэмбли" принимал финал Евро-2020

На Британских островах планирую провести Евро-2028

Футбольные ассоциации Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года.

"Успешный опыт Великобритании и Ирландии в проведении крупных спортивных мероприятий на протяжении многих десятилетий показывает, что у нас есть знания и опыт, чтобы вывести турнир мирового уровня на новую высоту", – говорится в заявлении.

Евро-2028 хотят провести на 14 стадионах:

  • Лондон — "Лондон Стэдиум"
  • Лондон — "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
  • Лондон — "Уэмбли"
  • Бирмингем — "Вилла Парк"
  • Ливерпуль — "Эвертон Стэдиум"
  • Манчестер — "Стадион Сити оф Манчестер"
  • Манчестер — "Олд Траффорд"
  • Ньюкасл — "Сент-Джеймс парк"
  • Сандерленд — "Стэдиум оф Лайт"
  • Дублин — "Дублин Арена"
  • Дублин — "Крок Парк"
  • Белфаст — "Кейсмент Парк Стэдиум"
  • Глазго — "Хэмпден Парк"
  • Кардифф — "Миллениум"

"Наша концепция стадионов включает в себя предлагаемый шорт-лист из 14 площадок в известных во всем мире городах, включая места, где базируются клубы с великой европейской футбольной историей и наследием.

План гарантирует, что все предлагаемые нами города и стадионы будут связаны прямыми, быстрыми и надежными маршрутами и жильем. Это обеспечит непревзойденный опыт для команд и болельщиков", – говорится в заявлении.

Единственным конкурентом этой заявки является Турция. Ранее хотела провести Евро-2028 россия. Но УЕФА отстранил россиян от всех турниров из-за войны в Украине. Хозяина европейского первенства выберут в 2023 году.

Кстати, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил отдать Евро-2028 Украине. Это было еще до того, как наша страна подала заявку на ЧМ-2030.

Напомним, что следующий чемпионат Европы пройдет в Германии. Уже прошла жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

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#Футбол #Евро-2028