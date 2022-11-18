Великобритания подала заявку на турнир, который Джонсон обещал Украине

На Британских островах планирую провести Евро-2028

Футбольные ассоциации Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года.

"Успешный опыт Великобритании и Ирландии в проведении крупных спортивных мероприятий на протяжении многих десятилетий показывает, что у нас есть знания и опыт, чтобы вывести турнир мирового уровня на новую высоту", – говорится в заявлении.

Евро-2028 хотят провести на 14 стадионах:

Лондон — "Лондон Стэдиум"

Лондон — "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Лондон — "Уэмбли"

Бирмингем — "Вилла Парк"

Ливерпуль — "Эвертон Стэдиум"

Манчестер — "Стадион Сити оф Манчестер"

Манчестер — "Олд Траффорд"

Ньюкасл — "Сент-Джеймс парк"

Сандерленд — "Стэдиум оф Лайт"

Дублин — "Дублин Арена"

Дублин — "Крок Парк"

Белфаст — "Кейсмент Парк Стэдиум"

Глазго — "Хэмпден Парк"

Кардифф — "Миллениум"

"Наша концепция стадионов включает в себя предлагаемый шорт-лист из 14 площадок в известных во всем мире городах, включая места, где базируются клубы с великой европейской футбольной историей и наследием.

План гарантирует, что все предлагаемые нами города и стадионы будут связаны прямыми, быстрыми и надежными маршрутами и жильем. Это обеспечит непревзойденный опыт для команд и болельщиков", – говорится в заявлении.

Единственным конкурентом этой заявки является Турция. Ранее хотела провести Евро-2028 россия. Но УЕФА отстранил россиян от всех турниров из-за войны в Украине. Хозяина европейского первенства выберут в 2023 году.

Кстати, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил отдать Евро-2028 Украине. Это было еще до того, как наша страна подала заявку на ЧМ-2030.

Напомним, что следующий чемпионат Европы пройдет в Германии. Уже прошла жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.