Велика Британія подала заявку на турнір, який Джонсон обіцяв Україні
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На Британських островах планую провести Євро-2028
Футбольні асоціації Великобританії (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландії подали спільну заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 року.
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"Успішний досвід Великобританії та Ірландії у проведенні великих спортивних заходів протягом багатьох десятиліть показує, що у нас є знання та досвід, щоб вивести турнір світового рівня на нову висоту", — йдеться у заяві.
Євро-2028 хочуть провести на 14 стадіонах:
- Лондон — "Лондон Стедіум"
- Лондон — "Тоттенхем Хотспур Стедіум"
- Лондон — "Уемблі"
- Бірмінгем — "Вілла Парк"
- Ліверпуль — "Евертон Стедіум"
- Манчестер — "Стадіон Сіті оф Манчестер"
- Манчестер — "Олд Траффорд"
- Ньюкасл — "Сент-Джеймс парк"
- Сандерленд — "Стедіум оф Лайт"
- Дублін — "Дублін Арена"
- Дублін — "Крок Парк"
- Белфаст — "Кейсмент Парк Стедіум"
- Глазго — "Хемпден Парк"
- Кардіфф — "Міленіум"
"Наша концепція стадіонів включає пропонований шорт-лист з 14 майданчиків у відомих у всьому світі містах, включаючи місця, де базуються клуби з великою європейською футбольною історією і спадщиною.
План гарантує, що всі запропоновані нами міста та стадіони будуть пов’язані прямими, швидкими та надійними маршрутами та житлом. Це забезпечить неперевершений досвід для команд та вболівальників", – йдеться у заяві.
Єдиним конкурентом цієї заявки є Туреччина. Раніше хотіла провести Євро-2028 росія. Але УЄФА усунув росіян від усіх турнірів через війну в Україні. Хазяїна європейської першості оберуть у 2023 році.
До речі, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував віддати Євро-2028 Україні. Це було ще до того, як наша країна подала заявку на ЧС-2030.
Нагадаємо, що наступний чемпіонат Європи пройде у Німеччині. Вже пройшло жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.