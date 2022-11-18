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Велика Британія подала заявку на турнір, який Джонсон обіцяв Україні

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Уемблі" приймав фінал Євро-2020
"Уемблі" приймав фінал Євро-2020

На Британських островах планую провести Євро-2028

Футбольні асоціації Великобританії (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландії подали спільну заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 року.

"Успішний досвід Великобританії та Ірландії у проведенні великих спортивних заходів протягом багатьох десятиліть показує, що у нас є знання та досвід, щоб вивести турнір світового рівня на нову висоту", — йдеться у заяві.

Євро-2028 хочуть провести на 14 стадіонах:

  • Лондон — "Лондон Стедіум"
  • Лондон — "Тоттенхем Хотспур Стедіум"
  • Лондон — "Уемблі"
  • Бірмінгем — "Вілла Парк"
  • Ліверпуль — "Евертон Стедіум"
  • Манчестер — "Стадіон Сіті оф Манчестер"
  • Манчестер — "Олд Траффорд"
  • Ньюкасл — "Сент-Джеймс парк"
  • Сандерленд — "Стедіум оф Лайт"
  • Дублін — "Дублін Арена"
  • Дублін — "Крок Парк"
  • Белфаст — "Кейсмент Парк Стедіум"
  • Глазго — "Хемпден Парк"
  • Кардіфф — "Міленіум"

"Наша концепція стадіонів включає пропонований шорт-лист з 14 майданчиків у відомих у всьому світі містах, включаючи місця, де базуються клуби з великою європейською футбольною історією і спадщиною.

План гарантує, що всі запропоновані нами міста та стадіони будуть пов’язані прямими, швидкими та надійними маршрутами та житлом. Це забезпечить неперевершений досвід для команд та вболівальників", – йдеться у заяві.

Єдиним конкурентом цієї заявки є Туреччина. Раніше хотіла провести Євро-2028 росія. Але УЄФА усунув росіян від усіх турнірів через війну в Україні. Хазяїна європейської першості оберуть у 2023 році.

До речі, колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував віддати Євро-2028 Україні. Це було ще до того, як наша країна подала заявку на ЧС-2030.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат Європи пройде у Німеччині. Вже пройшло жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

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#Футбол #Євро-2028