"Обзывали людей чебуреками": российские болельщики "отличились" в матче с Таджикистаном

Россияне были недовольны выступлением своей команды

Российские болельщики оскорбляли людей в Таджикистане на фоне недавнего товарищеского матча между командами (0:0). Команда рф из-за дисквалификации не проводит официальные игры.

Об этом рассказала Дарья, жена главного тренера сборной россии Валерия Карпина, в комментарии для РБ Спорт. Она отметила, что ее вывело из себя поведение некоторых российских фанатов. При этом Дарья осознает, что это национальная проблема.

"Было очень много написано про Таджикистан. Обзывали футболистов и людей чебуреками, гастарбайтерами. Это абсолютно пренебрежительно и унизительно по отношению к жителям этой страны. Эти слова меня прямо вывели из себя. За это очень стыдно. Дело не только в российских болельщиках. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема", — заявила Карпина.

Видеообзор матча Таджикистан — россия:

Напомним, бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили в грубой форме заявил, что россия прошла бы Польшу в отборе на ЧМ-2022, если бы не дисквалификация команды. К слову, в россии смеются над своей футбольной командой из-за бана от УЕФА и ФИФА.