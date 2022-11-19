"Обзивали людей чебуреками": російські вболівальники "відзначилися" у матчі з Таджикистаном

Росіяни були незадоволені виступом своєї команди

Російські вболівальники ображали людей у Таджикистані після недавнього товариського матчу між командами (0:0). Команда рф через дискваліфікацію не проводить офіційні ігри.

Про це розповіла Дар’я, дружина головного тренера збірної росії Валерія Карпіна, у коментарі для РБ Спорт. Вона зазначила, що її вивела із себе поведінка деяких російських фанатів. Дар'я усвідомлює, що це національна проблема.

"Було багато написано про Таджикистан. Обзивали футболістів та людей чебуреками, гастарбайтерами. Це абсолютно зневажливо та принизливо щодо жителів цієї країни. Ці слова мене прямо вивели із себе. За це дуже соромно. Справа не лише у російських уболівальниках. Боюся припустити, що це наша національна проблема", — заявила Карпіна.

Відеоогляд матчу Таджикистан — росія:

Нагадаємо, колишній радянський воротар Анзор Кавазашвілі у грубій формі заявив, що росія пройшла б Польщу у відборі на ЧС-2022, якби не дискваліфікація команди. До речі, в росії сміються зі своєї футбольної команди через бан від УЄФА та ФІФА.