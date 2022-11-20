Получил коленом в голову: бойца из Молдовы жестко нокаутировали (видео)

Ион Куцелаба проиграл техническим нокаутом Кеннеди Нзечукву

В Лас-Вегасе прошел очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 65. На нем украинка Марина Мороз потерпела поражение.

А главном бою вечера сразились представители полутяжелого веса (до 93 кг) – Ион Куцелаба из Молдовы и американец Кеннеди Нзечукву.

Куцелаба на старте боя прилично зацепил соперника попаданием в голову и пытался закрепить свое преимущество. Ион стремился пройти в ноги Кеннеди, чтобы потом добить в партере. Но Нзечукву успешно отбивался, а потом ударом колена в голову потряс оппонента. Пока Куцелаба пытался прийти в себя американец набросился на него, зажел у сетки и наносил удары в голову пока рефери не остановил поединок. Победа Нзечукву во втором раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что предателя Украины вышвырнули из UFC.

Напомним, украинский боец Людвик Шолинян уступил в своем втором поединке в UFC.