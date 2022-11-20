Отримав коліном у голову: бійця із Молдови жорстко нокаутували (відео)

Іон Куцелаба програв технічним нокаутом Кеннеді Нзечукву

У Лас-Вегасі пройшов черговий турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 65. На ньому українка Марина Мороз зазнала поразки.

А в головному бою вечора билися представники напівважкої ваги (до 93 кг) — Іон Куцелаба з Молдови та американець Кеннеді Нзечукву.

Куцелаба на старті бою пристойно зачепив суперника попаданням у голову і намагався закріпити свою перевагу. Іон прагнув пройти в ноги Кеннеді, щоб потім добити у партері. Але Нзечукву успішно відбивався, а потім ударом коліна в голову вразив опонента. Поки Куцелаба намагався прийти до тями американець накинувся на нього, затиснув біля сітки і завдавав ударів у голову поки рефері не зупинив поєдинок. Перемога Нзечукву у другому раунді технічним нокаутом.

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