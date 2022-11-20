Англия - Иран: определены шансы команд в матче ЧМ-2022

Родоначальники футбола вступают в борьбу за трофей

Сборная Англии начнет свой путь на чемпионате мира-2022 противостоянием против Ирана. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Аналитики считают команду Англии безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу "Трех львов" с коэффициентом 1,33 (вероятность 75% при марже букмекеров 2%), ничья и триумф Ирана менее вероятны — коэффициенты 5,00 (20%) и 13,50 (7%) соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Англия — Иран:

Пари-Матч: (победа Англии 1,33 — ничья 5,00 — победа Ирана 13,50)

Матч 1-го тура группы B Англия — Иран состоится в понедельник, 21 ноября, в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа. Начало встречи — в 15:00 по киевскому времени. Добавим, в этот же день свой поединок 1-го тура проведут и другие участники квартета B — команды США и Уэльса. К слову, именно валлийцы выбили сборную Украины с финале отбора на Мундиаль. Поединок в Кардиффе завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Ранее букмекеры оценили шансы Англии и Ирана на победу в ЧМ-2022.