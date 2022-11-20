Англія — Іран: визначено шанси команд у матчі ЧС-2022

Родоначальники футболу вступають у боротьбу за трофей

Збірна Англії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу-2022 протистоянням проти Ірану. Напередодні букмекери оцінили шанси команд.

Аналітики вважають команду Англії беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу "Трьох левів" з коефіцієнтом 1,33 (ймовірність 75% при маржі букмекерів 2%), нічия та тріумф Ірану менш ймовірні — коефіцієнти 5,00 (20%) та 13,50 (7%) відповідно .

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Англія — Іран:

Парі-Матч: (перемога Англії 1,33 — нічия 5,00 — перемога Ірану 13,50)

Матч 1-го туру групи B Англія – Іран відбудеться у понеділок, 21 листопада, в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом. Додамо, цього ж дня свій поєдинок 1-го туру проведуть й інші учасники квартету B — команди США та Уельсу. До речі, саме валлійці вибили збірну України із фіналу відбору на Мундіаль. Поєдинок у Кардіффі завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.

Раніше букмекери оцінили шанси Англії та Ірану на перемогу у ЧС-2022.