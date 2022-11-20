Сенегал — Нидерланды: букмекеры пророчат "Оранжевым" легкую прогулку в матче ЧМ-2022

Специалисты не верят в африканскую сборную

В понедельник, 21 ноября, сборная Нидерландов проведет свой первый матч на Чемпионате мира-2022 по футболу против команды Сенегала. Аналитики пророчат европейскому коллективу уверенную победу.

По мнению специалистов, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа "Оранжевых" со счетом 0:1. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Нидерландов с коэффициентом 1,55 (вероятность 65% при марже букмекеров 4%), успех Сенегала и ничья менее вероятны — коэффициенты 7,30 (14%) и 3,95 (25%) соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Сенегал — Нидерланды:

Пари-Матч: (победа Сенегала 7,30 — ничья 3,95 — победа Нидерландов 1,55)

Матч 1-го тура группы А Сенегал — Нидерланды пройдет в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, а по окончании встречи у нас на сайте будут оперативно доступны видео лучших моментов игры.

Добавим, еще два представителя группы А Катар и Эквадор проведут свой матч 1-го тура в воскресенье, 20 ноября.

Ранее букмекеры оценили шансы Сенегала и Нидерландов на победу в турнире.