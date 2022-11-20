Сенегал — Нідерланди: букмекери пророкують "Помаранчевим" легку прогулянку в матчі ЧС-2022

Фахівці не вірять у африканську збірну

У понеділок, 21 листопада, збірна Нідерландів проведе свій перший матч на Чемпіонаті світу-2022 із футболу проти команди Сенегалу. Аналітики пророкують європейському колективу впевнену перемогу.

На думку фахівців, найімовірнішим результатом зустрічі є мінімальна перемога "Помаранчевих" з рахунком 0:1. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Нідерландів з коефіцієнтом 1,55 (імовірність 65% при маржі букмекерів 4%), успіх Сенегалу та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 7,30 (14%) та 3,95 (25%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Сенегал — Нідерланди:

Парі-Матч: (перемога Сенегалу 7,30 — нічия 3,95 — перемога Нідерландів 1,55)

Матч 1-го туру групи А Сенегал — Нідерланди пройде в Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову трансляцію поєдинку, а після закінчення зустрічі у нас на сайті будуть оперативно доступні відео найкращих моментів гри.

Додамо, ще два представники групи А Катар та Еквадор проведуть свій матч 1-го туру у неділю, 20 листопада.

Раніше букмекери оцінили шанси Сенегалу та Нідерландів на перемогу у турнірі.