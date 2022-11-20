США - Уэльс: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч ЧМ-2022

Именно валлийцы стали главными обидчиками сборной Украины в отборе на Мундиаль

Специалисты с трудом выделили фаворита в матче Чемпионата мира-2022 по футболу США — Уэльс.

По мнению букмекеров американцы являются небольшими фаворитами во встрече. Об этом сообщает Пари-Матч.

На успех сборной США букмекері предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,39 (вероятность 42% при марже букмекеров 3%). В то же время триумф валлийцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,40 (29%) и 3,10 (32%) соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу США — Уэльс:

Пари-Матч: (победа США 2,39 — ничья 3,10 — победа Уэльса 3,40)

Матч 1-го тура ЧМ-2022 группы B состоится в понедельник, 21 ноября, в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, в другом матче квартета B Англия сыграет с Ираном. К слову, "Львы" являются безоговорочными фаворитами в этом поединке.

Напомним, именно сборная Уэльса выбила команду Украины в финале стыкового раунда европейского отбора на ЧМ-2022. В Кардиффе наша команда уступила, пропустив обидный автогол, автором котором стал Андрей Ярмоленко.