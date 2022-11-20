США — Уельс: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч ЧС-2022

Саме валлійці стали головними кривдниками збірної України у відборі на Мундіаль

Фахівці все таким виділили фаворита в матчі Чемпіонату світу-2022 з футболу США — Уельс.

На думку букмекерів, американці є незначними фаворитами у зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На успіх збірної США букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,39 (імовірність 42% при маржі букмекерів 3%). Водночас тріумф валлійців та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,40 (29%) та 3,10 (32%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу США — Уельс:

Парі-Матч: (перемога США 2,39 — нічия 3,10 — перемога Уельсу 3,40)

Матч 1-го туру ЧС-2022 групи B відбудеться у понеділок, 21 листопада, в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Додамо, в іншому матчі квартету B Англія зіграє з Іраном. До речі, "Леви" є беззаперечними фаворитами у цьому поєдинку.

Нагадаємо, саме збірна Уельсу вибила команду України у фіналі стикового раунду європейського відбору на ЧС-2022. У Кардіффі наша команда поступилася, пропустивши дивний автогол, автором якого став Андрій Ярмоленко.