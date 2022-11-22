Марокко - Хорватия: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Вице-чемпионы мира начинают свой путь на мундиале

Серебряный призер ЧМ-2018 сборная Хорватии матчем против команды Марокко стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Матч группы F Марокко — Хорватия будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок начнет программу 4-го игрового дня.

Уже в первом туре марокканцы и хорваты будут решать судьбу путевки в плей-офф, ведь вместе с ними в квартете выступают грозная Бельгия и темная лошадка Канада, которые и сами не прочь выйти в 1/8 финала. Матч Марокко — Хорватия состоится в среду, 23 ноября, в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт", начало встречи — в 12:00 по киевскому времени. К слову, бельгийцы и канадцы свой очный поединок также проведут в среду, их матч будет замыкать программу игрового дня (начало — в 22:00).

ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря. С турнирными раскладами чемпионата мира, а также букмекерскими прогнозами на мундиаль можно ознакомиться у нас на сайте.