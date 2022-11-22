Марокко — Хорватія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Віцечемпіони світу розпочинають свій шлях на мундіалі

Срібний призер ЧС-2018 збірна Хорватії матчем проти команди Марокко стартує на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Матч групи F Марокко — Хорватія буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок розпочне програму 4-го ігрового дня.

Вже в першому турі марокканці та хорвати вирішуватимуть долю путівки до плей-офф, адже разом із ними у квартеті виступають грізна Бельгія та темна конячка Канада, які й самі не проти вийти до 1/8 фіналу. Матч Марокко — Хорватія відбудеться в середу, 23 листопада, в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт", початок зустрічі — о 12:00 за київським часом. До речі, бельгійці та канадці свій очний поєдинок також проведуть у середу, їхній матч замикатиме програму ігрового дня (початок — о 22:00).

ЧС-2022 з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. З турнірними розкладами чемпіонату світу, а також букмекерськими прогнозами на мундіаль можна ознайомитись у нас на сайті.