Швейцария - Камерун: букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2022

Африканская сборная считается аутсайдером

Швейцарские и камерунские футболисты уже в первом туре чемпионата мира по футболу в Катаре померятся силами друг с другом.

Специалисты считают европейскую команду явным фаворитом противостояния. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу швейцарцев с коэффициентом 1,76 (вероятность 57% при марже букмекеров 3%), ничья и триумф африканцев менее вероятны — коэффициенты 3,60 (28%) и 5,60 (18%) соответственно. Добавим, по мнению букмекеров, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа Швейцарии со счетом 1:0 (коэффициент 5,70).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Швейцария — Камерун:

Пари-Матч: (победа Швейцарии 1,76 — ничья 3,60 — победа Камеруна 5,60)

Игра первого тура группы G Швейцария — Камерун состоится в четверг, 24 ноября, в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 12:00 по киевскому времени. Этот поединок покажут в Украине в прямом эфире бесплатно. Добавим, в группе G также выступают команды Сербии и Бразилии.

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