Швейцарія – Камерун: букмекери назвали фаворита матчу ЧС-2022

Африканська збірна вважається аутсайдером

Швейцарські та камерунські футболісти вже у першому турі чемпіонату світу з футболу у Катарі поміряються силами один з одним.

Фахівці вважають європейську команду очевидним фаворитом протистояння. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу швейцарців з коефіцієнтом 1,76 (імовірність 57% при маржі букмекерів 3%), нічия та тріумф африканців менш ймовірні – коефіцієнти 3,60 (28%) та 5,60 (18%) відповідно. Додамо, на думку букмекерів, найімовірнішим результатом зустрічі є мінімальна перемога Швейцарії з рахунком 1:0 (коефіцієнт 5,70).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Швейцарія — Камерун:

Парі-Матч: (перемога Швейцарії 1,76 — нічия 3,60 — перемога Камеруну 5,60)

Гра першого туру групи G Швейцарія — Камерун відбудеться в четвер, 24 листопада, в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 12:00 за київським часом. Цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі безкоштовно. Додамо, у групі G також виступають команди Сербії та Бразилії.

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