Иран - Уэльс: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Иранцев устроит только победа

Второй тур чемпионата мира по футболу откроет матч команд группы В. В пятницу, 25 ноября, будет сыгран поединок между сборными Уэльса и Ирана. Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Уэльс — Иран.

Уэльс

В первом туре валлийцы, благодаря Гаретту Бэйлу, ушли от поражения в матче со сборной США. Ничья — 1:1.

Иран

Команда сыграла в самый результативный поединок первого тура. На двоих с Англией они забили восемь голов. Иран проиграл — 2:6.

Турнирное положение

Поражение поставит крест на шансах Ирана выйти из группы в 1/8 финала.

История встреч

Команды между собой сыграли один раз в товарищеском матче и было это очень давно.

1978. Иран — Уэльс — 0:1

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Уэльса — 2,18, на ничью — 3,15, на победу Ирана — 4,00. Как видим, европейцы небольшие фавориты встречи.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Ахмед бин Али" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы.

Кстати, на сайте "Телеграфа" доступны турнирные таблицы группового раунда мундиаля.