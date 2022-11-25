Иран - Уэльс: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
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Иранцев устроит только победа
Второй тур чемпионата мира по футболу откроет матч команд группы В. В пятницу, 25 ноября, будет сыгран поединок между сборными Уэльса и Ирана. Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Уэльс — Иран.
Уэльс
В первом туре валлийцы, благодаря Гаретту Бэйлу, ушли от поражения в матче со сборной США. Ничья — 1:1.
Иран
Команда сыграла в самый результативный поединок первого тура. На двоих с Англией они забили восемь голов. Иран проиграл — 2:6.
Турнирное положение
Поражение поставит крест на шансах Ирана выйти из группы в 1/8 финала.
История встреч
Команды между собой сыграли один раз в товарищеском матче и было это очень давно.
- 1978. Иран — Уэльс — 0:1
Кто фаворит
В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Уэльса — 2,18, на ничью — 3,15, на победу Ирана — 4,00. Как видим, европейцы небольшие фавориты встречи.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "Ахмед бин Али" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.
Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.
После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы.
Кстати, на сайте "Телеграфа" доступны турнирные таблицы группового раунда мундиаля.