Іран – Уельс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Іранців влаштує лише перемога

Другий тур чемпіонату світу з футболу відкриє матч команд групи В. У п’ятницю, 25 листопада, буде зіграний поєдинок між збірними Уельсу та Ірану. Зустріч розпочнеться о 12:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Уельс — Іран.

Уельс

У першому турі валлійці, завдяки Гаретту Бейлу, уникли поразки в матчі зі збірною США. Нічия – 1:1.

Іран

Команда зіграла у найрезультативніший поєдинок першого туру. На двох із Англією вони забили вісім голів. Іран програв — 2:6.

Турнірне становище

Поразка поставить хрест на шансах Ірану вийти із групи до 1/8 фіналу.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли один раз у товариському матчі і це було дуже давно.

1978. Іран — Уельс — 0:1

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили коефіцієнт на перемогу Уельсу – 2,18, на нічию – 3,15, на перемогу Ірану – 4,00. Як бачимо, європейці – невеликі фаворити зустрічі.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду встановив вічний рекорд чемпіонатів світу у поєдинку проти Гани.

До речі, на сайті "Телеграфа" доступні турнірні таблиці групового раунду мундіалю.